Спрос на доставку готовой еды в Перми вырос в 2,4 раза: известно, кто заказывает чаще — мужчины или женщины

Средний чек в Перми вырос на 14,4%, по итогам 2025 года он составил 1,5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сервис «Чибисс». Каждый четвертый заказ пермяки делают вечером, с 18:00 до 20:00, больше половины доставок приходится на выходные и чаще всего их оформляют через курьеров (в 95% случаев).

Женщины заказывают готовую еду чаще, чем мужчины — 61% против 39%. В топе блюд у пермяков — пицца, а также японская и грузинская кухни. Судя по данным сервиса, чаще всего пермяки выбирали блюда из ресторанов «Просто роллы», «Мафия №1», Family Rolls, «Сытый Гусь» и «Дева суши».

