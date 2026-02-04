Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спрос на доставку готовой еды в Перми вырос в 2,4 раза: известно, кто заказывает чаще — мужчины или женщины

За 2025 год популярность доставки готовой еды в Перми выросла в 2,4 раза. Рост заказов стал третьим по России, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Freepik

Средний чек в Перми вырос на 14,4%, по итогам 2025 года он составил 1,5 тыс. рублей, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сервис «Чибисс». Каждый четвертый заказ пермяки делают вечером, с 18:00 до 20:00, больше половины доставок приходится на выходные и чаще всего их оформляют через курьеров (в 95% случаев).

Женщины заказывают готовую еду чаще, чем мужчины — 61% против 39%. В топе блюд у пермяков — пицца, а также японская и грузинская кухни. Судя по данным сервиса, чаще всего пермяки выбирали блюда из ресторанов «Просто роллы», «Мафия №1», Family Rolls, «Сытый Гусь» и «Дева суши».

Информационный обзор редакции.

