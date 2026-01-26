Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

«Тайная В.», Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy попали в финал ресторанной премии Russian Hospitality Awards

Три пермских ресторана — «Тайная В.», Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy — попали в шорт-лист ежегодной премии Russian Hospitality Awards. Она посвящена отелям, но в 2025 году был объявлен прием заявок на ресторанную премию, на нее претендовали больше 500 заведений.

«Тайны есть»/Telegram

Каждый из пермских ресторанов представлен в двух номинациях:

  • «Тайная В.» — «Гастродебют года» и «Лучший завтрак»
  • Nolan Wine & Kitchen — «Лучший завтрак» и «Лучший ресторан европейской кухни»
  • Rob Roy — «Лучший коктейльный бар» и «Лучший мясной ресторан»

Всего в финал ресторанной премии Russian Hospitality Awards вышли 90 заведений из 26 регионов России. После заявки рестораны оценивают эксперты на разных уровнях: от концепции до обслуживания «тайных гостей». Победителей собираются объявить 16 марта 2026 года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: