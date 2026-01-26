«Тайная В.», Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy попали в финал ресторанной премии Russian Hospitality Awards

Каждый из пермских ресторанов представлен в двух номинациях:

«Тайная В.» — «Гастродебют года» и «Лучший завтрак»

Nolan Wine & Kitchen — «Лучший завтрак» и «Лучший ресторан европейской кухни»

Rob Roy — «Лучший коктейльный бар» и «Лучший мясной ресторан»

Всего в финал ресторанной премии Russian Hospitality Awards вышли 90 заведений из 26 регионов России. После заявки рестораны оценивают эксперты на разных уровнях: от концепции до обслуживания «тайных гостей». Победителей собираются объявить 16 марта 2026 года.

Информационный обзор редакции.