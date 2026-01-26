«Тайная В.», Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy попали в финал ресторанной премии Russian Hospitality Awards

Три пермских ресторана — «Тайная В.», Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy — попали в шорт-лист ежегодной премии Russian Hospitality Awards. Она посвящена отелям, но в 2025 году был объявлен прием заявок на ресторанную премию, на нее претендовали больше 500 заведений.
Каждый из пермских ресторанов представлен в двух номинациях:
- «Тайная В.» — «Гастродебют года» и «Лучший завтрак»
- Nolan Wine & Kitchen — «Лучший завтрак» и «Лучший ресторан европейской кухни»
- Rob Roy — «Лучший коктейльный бар» и «Лучший мясной ресторан»
Всего в финал ресторанной премии Russian Hospitality Awards вышли 90 заведений из 26 регионов России. После заявки рестораны оценивают эксперты на разных уровнях: от концепции до обслуживания «тайных гостей». Победителей собираются объявить 16 марта 2026 года.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)