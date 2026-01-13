Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Копченый хариус, «Любимая сладость Бажова», чага латте из чабреца: рассказываем о меню фестиваля АУК

К традиционному фестивалю Аутентичной Уральской кухни — 2026 присоединятся два заведения из Пермского края. Гастрономическое событие стартует в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и других городах Урала с 14 января и продлится до конца месяца.

Фестивальный сет в ресторане AurA Kitchen&Bar
AurA Kitchen&Bar

Фестивальный сет в ресторане AurA Kitchen&Bar

Фестивальный сет в кофейне «Елки-Иголки»
Кофейня «Елки-Иголки»

Фестивальный сет в кофейне «Елки-Иголки»

Пермь представит AurA Kitchen&Bar, ресторан участвует в фестивале АУК четвертый год подряд. В фестивальный сет этого года войдут три блюда: копченый хариус с моченым яблоком и брусникой, котлеты охотника с полбой и лесными грибами, «Любимая сладость Бажова»: ревень, мед и жимолость.

В этом году на гастрономической карте фестиваля появится Лысьва, а именно кофейня «Елки-иголки». В фестивальном меню несколько напитков: чага латте с чабрецом, пеной из мелиссы и посыпкой из черной смородины «Березовая роща», клубничный сбитень с душицей, зверобоем, мятой, имбирем и медом «Разговор у костра» и ферментированные листья малины, настоянные на чернике, кордиал из мелиссы и пена из вишни «Уральский сад». 

В 2026 году на фестивале АУК примут участие 60 заведений из 11 городов, которые рассказывают о культуре и местных особенностях через призму гастрономии.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: