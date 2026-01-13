Копченый хариус, «Любимая сладость Бажова», чага латте из чабреца: рассказываем о меню фестиваля АУК

Пермь представит AurA Kitchen&Bar, ресторан участвует в фестивале АУК четвертый год подряд. В фестивальный сет этого года войдут три блюда: копченый хариус с моченым яблоком и брусникой, котлеты охотника с полбой и лесными грибами, «Любимая сладость Бажова»: ревень, мед и жимолость.

В этом году на гастрономической карте фестиваля появится Лысьва, а именно кофейня «Елки-иголки». В фестивальном меню несколько напитков: чага латте с чабрецом, пеной из мелиссы и посыпкой из черной смородины «Березовая роща», клубничный сбитень с душицей, зверобоем, мятой, имбирем и медом «Разговор у костра» и ферментированные листья малины, настоянные на чернике, кордиал из мелиссы и пена из вишни «Уральский сад».

В 2026 году на фестивале АУК примут участие 60 заведений из 11 городов, которые рассказывают о культуре и местных особенностях через призму гастрономии.

