Копченый хариус, «Любимая сладость Бажова», чага латте из чабреца: рассказываем о меню фестиваля АУК

К традиционному фестивалю Аутентичной Уральской кухни — 2026 присоединятся два заведения из Пермского края. Гастрономическое событие стартует в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени и других городах Урала с 14 января и продлится до конца месяца.
Пермь представит AurA Kitchen&Bar, ресторан участвует в фестивале АУК четвертый год подряд. В фестивальный сет этого года войдут три блюда: копченый хариус с моченым яблоком и брусникой, котлеты охотника с полбой и лесными грибами, «Любимая сладость Бажова»: ревень, мед и жимолость.
В этом году на гастрономической карте фестиваля появится Лысьва, а именно кофейня «Елки-иголки». В фестивальном меню несколько напитков: чага латте с чабрецом, пеной из мелиссы и посыпкой из черной смородины «Березовая роща», клубничный сбитень с душицей, зверобоем, мятой, имбирем и медом «Разговор у костра» и ферментированные листья малины, настоянные на чернике, кордиал из мелиссы и пена из вишни «Уральский сад».
В 2026 году на фестивале АУК примут участие 60 заведений из 11 городов, которые рассказывают о культуре и местных особенностях через призму гастрономии.
