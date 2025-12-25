Названа средняя стоимость оливье с колбасой, красной рыбой и шампиньонами в Пермском крае

Аналитики Центра стратегических разработок считали стоимость 800 г салата для среднестатистической семьи из трех-четырех человек. Оливье с колбасой «Докторская» в Пермском крае обойдется в 213,67 руб., при том, что в среднем по России он стоит 230,25 руб. Самый дорогой салат на Чукотке — его индекс равен 497,33 руб.

Оливье с красной рыбой в Пермском крае стоит 765,23 руб., а в среднем по России — 694,94 руб. Самый дорогой салат в этой категории обойдется жителям Мурманской области — 900, 20 рубля. Индекс оливье с консервированными шампиньонами в Прикамье равен 210,87 руб., в среднем в России 201,69 руб. Самый дорогой вегетарианский салат найден на Чукотке, он стоит 480,42 руб.

