Число алкомаркетов в Перми за год снизилось до 663

Больше 3,6 тыс. алкомаркетов закрылось с начала года в городах-миллионниках. По данным экспертов проекта Commers Estate, это стало существенным сокращением рынка за последние несколько лет.

Лидерами по числу закрытых алкогольных магазинов стали Краснодар (-70%) и Красноярск (-66,3%). Также существенно снизилось число алкомаркетов в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Информационный обзор редакции.