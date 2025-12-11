Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Число алкомаркетов в Перми за год снизилось до 663

В российских городах-миллионниках сокращается количество алкогольных маркетов. С начала 2025 года в Перми число таких магазинов снизилось на 28,6% — с 929 до 663.

Freepik

Больше 3,6 тыс. алкомаркетов закрылось с начала года в городах-миллионниках. По данным экспертов проекта Commers Estate, это стало существенным сокращением рынка за последние несколько лет.

Лидерами по числу закрытых алкогольных магазинов стали Краснодар (-70%) и Красноярск (-66,3%). Также существенно снизилось число алкомаркетов в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

