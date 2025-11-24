Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новости

Интерьеры семи пермских ресторанов и кафе попали в шорт-лист премии дизайна ADD AWARDS

Интерьеры семи пермских ресторанов попали в шорт-лист IX независимой премии ADD AWARDS 2025. В коротком списке номинации «Рестораны и кафе»  кафе Central Perk, кофейни Monkey Grinder, ресторанов Belka, «Наири», Madame Zhu, «Медуза», гастробара Red BBQ.

Meduza Seafood&Wine

В Фонде креативных индустрий Пермского края рассказали, что в шорт-листе премии восемь пермских проектов в других номинациях. Из них — четыре в направлении «Интерьер городской квартиры до 100 кв. м».

Всего в шорт-листе премии 1130 проектов: их отобрали из 2400 работ, присланных на конкурс. Теперь номинантов ждет второй этап: жюри будет выбирать победителей премии ADD AWARD. Награждение планируют провести в декабре 2025 года в Москве.

Информационный обзор редакции.

