Интерьеры семи пермских ресторанов и кафе попали в шорт-лист премии дизайна ADD AWARDS

В Фонде креативных индустрий Пермского края рассказали, что в шорт-листе премии восемь пермских проектов в других номинациях. Из них — четыре в направлении «Интерьер городской квартиры до 100 кв. м».

Всего в шорт-листе премии 1130 проектов: их отобрали из 2400 работ, присланных на конкурс. Теперь номинантов ждет второй этап: жюри будет выбирать победителей премии ADD AWARD. Награждение планируют провести в декабре 2025 года в Москве.

Информационный обзор редакции.