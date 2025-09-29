Известно, какие кондитерские изделия подорожали за год сильнее всего

В Пермском крае подорожали кондитерские изделия. Их средняя стоимость за год выросла на 10% и достигла 363 рублей, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на аналитический центр «Чек индекс».
Больше всего выросли в цене шоколад и торты. Их средняя стоимость за год добралась до 1594 и до 927 рублей соответственно.
Подорожание практически всех кондитерских изделий связано с несколькими причинами. В первую очередь, это удвоение стоимости какао-порошка из-за неурожая бобов в Западной Африке. Также подорожали сливочное масло из-за дефицита молока и сахар.
