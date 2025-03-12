О кухне коми-пермяков снимут серию короткометражных фильмов

Это новый сезон проекта «Дона му» (в переводе с коми-пермяцкого — родная земля), который получил название «Сёян» (кухня). Как рассказали в телеграм-канале «Пермь-300», первый был посвящен коми-пермяцким деревням: Кукушке, Кекуру, Майкору и так далее.

Теперь авторы проекта решили уделить внимание местной кухне. «Как знают Италию по спагетти, Францию по круассанам, а наш лесной уголок России запомнился бы нашими блюдами и напитками: пельменями, черинянем (особым рыбным пирогом), шаньгами, суром (безалкогольным напитком, который по вкусу больше напоминает квас), пиканами (съедобной снытью или «уральской спаржей») и пистиками», — поделилась руководитель проекта, режиссер фильмов «Дона му» Надежда Климова.

Недавно мы рассказывали о съемках документального фильма, посвященного переезду галереи.

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