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Назван самый популярный соус, который добавляют к еде пермяки

Стало известно, какие соусы предпочитают добавлять в еду жители городов-миллионников в частности. Исследованием поделились аналитики сервиса «Яндекс Еда», которые подсчитали долю подобных заказов.

Freepik

Самым популярным соусом стал сырный, он фигурирует в 35% заказов. В тройке лидеров также «Цезарь» и чесночный с долей в 12% и 11%. Гендерное разделение в выборе соусов имеется: мужчины чаще берут острый томатный соус и «Четыре сыра», а женщины предпочитают «Цезарь».

Пермяки не так часто просят добавить в заказ соус — в 37% случаев. Главными любителями таких дополнений к фастфуду, судя по данным «Яндекс Еды», стали жители Самары и Уфы. В 43% заказов в этих городах встречается соус.

Кстати, недавно мы рассказывали, по каким причинам жители Перми чаще всего едят фастфуд.

Информационный обзор редакции.

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