Недалеко от Политеха собираются открыть бар «Дядя Арчи»

В Перми собираются открыть новый бар — «Дядя Арчи». Это заведение ижевской сети, в котором кроме закусок, горячих блюд и пиццы, подают завтраки.
Сейчас в бар набирают персонал: официантов, поваров и уборщиков. Планируется, что «Дядя Арчи» будет работать недалеко от Политеха, в доме на углу Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская. Дата открытия пока неизвестна.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми откроется семейный ресторан холдинга Аркадия Новикова «Сыроварня».
Информационный обзор редакции.
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