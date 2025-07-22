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Недалеко от Политеха собираются открыть бар «Дядя Арчи»

В Перми собираются открыть новый бар — «Дядя Арчи». Это заведение ижевской сети, в котором кроме закусок, горячих блюд и пиццы, подают завтраки.

Дядя Арчи/ВКонтакте

Сейчас в бар набирают персонал: официантов, поваров и уборщиков. Планируется, что «Дядя Арчи» будет работать недалеко от Политеха, в доме на углу Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская. Дата открытия пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми откроется семейный ресторан холдинга Аркадия Новикова «Сыроварня».

Информационный обзор редакции.

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