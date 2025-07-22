Недалеко от Политеха собираются открыть бар «Дядя Арчи»

Сейчас в бар набирают персонал: официантов, поваров и уборщиков. Планируется, что «Дядя Арчи» будет работать недалеко от Политеха, в доме на углу Комсомольского проспекта и улицы Екатерининская. Дата открытия пока неизвестна.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми откроется семейный ресторан холдинга Аркадия Новикова «Сыроварня».

Информационный обзор редакции.