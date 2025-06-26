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Второй Milty собираются открыть недалеко от театра оперы и балета

Баблти-бар Milty собирается расширяться. Недалеко от театра оперы и балета намерены открыть еще одну точку заведения.

Milty/ВКонтакте

Вторую баблтишную Milty планируют открыть в БЦ «Привелегия» на Ленина. Сначала заведение будет работать в техническом режиме. О точной дате открытия еще неизвестно, пока в помещении идут подготовительные работы.

Как рассказала редакции «Прм.Собака.ru» создательница Milty Наталия Самко, меню собираются обновить, но десерты и напитки, в числе которых множество разновидностей баблти, будут одинаковыми в обеих точках.

Ранее мы рассказывали о том, когда в «холме» на эспланаде планируют открыть кофейню Monkey Grinder.

Информационный обзор редакции.

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