Второй Milty собираются открыть недалеко от театра оперы и балета

Вторую баблтишную Milty планируют открыть в БЦ «Привелегия» на Ленина. Сначала заведение будет работать в техническом режиме. О точной дате открытия еще неизвестно, пока в помещении идут подготовительные работы.

Как рассказала редакции «Прм.Собака.ru» создательница Milty Наталия Самко, меню собираются обновить, но десерты и напитки, в числе которых множество разновидностей баблти, будут одинаковыми в обеих точках.

Ранее мы рассказывали о том, когда в «холме» на эспланаде планируют открыть кофейню Monkey Grinder.

Информационный обзор редакции.