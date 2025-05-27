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«ПокеРамен» планирует открыть еще одну летнюю веранду

Создатели азиатского бистро «ПокеРамен» собираются открыть большую летнюю веранду. Она разместится в парке Горького, рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в заведении. 

Умамина радость/Telegram

Планируется, что новая летняя веранда от команды «ПокеРамен» начнет работать в конце мая. В меню намерены представить супы, рамены, рис, лапшу, мороженое, моти, шашлычки на гриле.

Ранее мы рассказывали о том, что совсем скоро в Перми планируют открыт гриль-ресторан Stoke, который находится при отель Radisson.

Информационный обзор редакции.

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