В «Колизее Синема» передумали открывать ресторан

Появлению ресторана в «Колизее Синема» помешали технические сложности. По данным «Коммерсанта», на фасаде здания невозможно оборудовать вытяжки, которые нужны для работы общепита, так как их будет практически нереально согласовать по правилам благоустройства Перми.

Ранее была информация о том, что управляющие торговым центром получили два заявки на открытие ресторанов в «Колизее Синема».

Отметим, что в соседнем ТЦ, «Колизее Атриум», появится кафе с корейским стритфудом Chicko: его намерены открыть в 2025 году.

Информационный обзор редакции.