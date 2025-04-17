20 кафе и кондитерских присоединятся к благотворительной акции «Сначала — десерт!»

В течение недели в кафе и кондитерских Перми, которые участвуют в акции, будут продаваться десерты с особой пометкой. Организаторы акции, пермский центр помощи людям без дома «Территория передышки», рассказали, что собранные средства намерены передать на работу программы заселения в индивидуальное жилье людей с опытом бездомности. С конца 2024 года в этой программе приняли участие 6 человек. Двое из них уже оплачивают жилье сами: они установили пенсию, нашли работу, и им больше не придется жить без крыши над головой.

«Принято считать, что к сладкому нужно переходить только после основных блюд. Но мы думаем, что радость от вкусного десерта можно не откладывать — как и реальную помощь людям, которым сейчас нужна опора», — рассказала директор по развитию Территории передышки Анна Фадеева.

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