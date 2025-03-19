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Появились фотографии из будущего домика Chicko: но он пока не открыт

Появились фотографии из будущего домика Chicko. Пока в нем идут ремонтные работы, но вывеска на дверях уже установлена.

Chicko Пермь/Telegram
Chicko Пермь/Telegram
Chicko Пермь/Telegram
Chicko Пермь/Telegram
Chicko Пермь/Telegram

На втором этаже кафе планируют разместить отдельные кабинки для гостей, а в тамбуре и зале намерены установить огромные телевизоры с k-pop клипами.

Точных сроков открытия не называют — известно только, что Chicko должны открыться в 2025 году.

Кстати, совсем скоро, уже этой весной, в Перми откроются другие интересные проекты: бистро израильской кухни в «Солнечном городе» и бар в урбан-стиле на улице Маршала Рыбалко.

Информационный обзор редакции.

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