Появились фотографии из будущего домика Chicko: но он пока не открыт

На втором этаже кафе планируют разместить отдельные кабинки для гостей, а в тамбуре и зале намерены установить огромные телевизоры с k-pop клипами.

Точных сроков открытия не называют — известно только, что Chicko должны открыться в 2025 году.

Кстати, совсем скоро, уже этой весной, в Перми откроются другие интересные проекты: бистро израильской кухни в «Солнечном городе» и бар в урбан-стиле на улице Маршала Рыбалко.

Информационный обзор редакции.