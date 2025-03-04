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Названа стоимость винегретного набора в 2025 году

Стало известно, сколько будет стоить приготовление винегрета в Пермском крае. Продуктовый набор для популярного салата считается одним из самых дорогих в ПФО.

Freepik

Для расчетов использовали средние цены на продукты из ежемесячного мониторинга Росстата за январь 2025 года: горошек, свеклу, картофель, соленые огурцы, морковь. По данным исследования сервиса bankiros.ru, для приготовления винегрета в Пермском крае нужно 133 руб. (в прошлом году 114 руб.). Дороже всего среди регионов ПФО продуктовый набор обойдется жителям республики Марий Эл — 137 руб.

При этом средняя стоимость винегрета в России составляет 143 руб. Самый дорогой салат на Чукотке (340 руб.), а самый дешевый — в Ингушетии (111 руб.).

Недавно мы рассказывали об индексе блина в Пермском крае: он был самым высоким среди регионов ПФО.

Информационный обзор редакции.  

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