Известно, какой индекс блинов в Пермском крае насчитали в этом году

Индекс блинов в 2025 году составил 116 рублей. На эту сумму в Пермском крае можно испечь 40 блинов. Эксперты Центра стратегических решений и Сысоев FM учитывали следующий набор продуктов: мука пшеничная 280 гр, молоко 500 мл, яйцо 4 шт., сахар-песок 70 гр, соль 5 гр, масло растительное 40 мл, вода 500 мл (кипяток). В основе — рецепт шеф-повара ресторана «Кафе Пушкинъ» Андрея Махова, данные Росстата и статистических ведомств зарубежных стран.

Средняя цена набора продуктов для приготовления масленичного блюда в России также выросла, в 2025 году она равна 119 рублей 38 копеек. Самый низкий индекс блинов в Мордовии — 97,6 рублей. Самые дорогие блины на Чукотке, в Магаданской области и Камчатском крае.

Кстати! В честь Масленицы мы подготовили подборку из 30+ интересных блинных позиций из кафе и ресторанов Перми.

Информационный обзор редакции.