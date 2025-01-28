Средний чек в ресторанах в новогодние каникулы вырос на 35%

Средний чек в кафе и ресторанах Перми в новогодние праздники вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на исследования «Контур.Маркета». По этому критерию Пермь попала в тройку городов-миллионников. Сильнее в январские каникулы средний чек вырос в Воронеже (на 43%), а также в Санкт-Петербурге и Омске (37%).
Средний чек в пермском общепите в новогодние праздники составил 2773 рубля. В России этот показатель был на уровне 2043 рублей.
Самый большой средний чек в январские каникулы в общепите оказался в Воронеже (4,6 тыс. рублей), а также в Краснодаре (4,6 тыс. рублей), Москве (3,4 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (2 тыс. рублей).
Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае питаются сбалансированнее, чем в Москве.
Информационный обзор редакции.
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