Средний чек в ресторанах в новогодние каникулы вырос на 35%

Средний чек в пермском общепите в новогодние праздники составил 2773 рубля. В России этот показатель был на уровне 2043 рублей.

Самый большой средний чек в январские каникулы в общепите оказался в Воронеже (4,6 тыс. рублей), а также в Краснодаре (4,6 тыс. рублей), Москве (3,4 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (2 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае питаются сбалансированнее, чем в Москве.

Информационный обзор редакции.