18+
  • Что где есть
  • Новости
  • News
Новости

Поделиться:

Средний чек в ресторанах в новогодние каникулы вырос на 35%

Средний чек в кафе и ресторанах Перми в новогодние праздники вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщает «РБК Вино» со ссылкой на исследования «Контур.Маркета». По этому критерию Пермь попала в тройку городов-миллионников. Сильнее в январские каникулы средний чек вырос в Воронеже (на 43%), а также в Санкт-Петербурге и Омске (37%).

Unsplash

Средний чек в пермском общепите в новогодние праздники составил 2773 рубля. В России этот показатель был на уровне 2043 рублей.

Самый большой средний чек в январские каникулы в общепите оказался в Воронеже (4,6 тыс. рублей), а также в Краснодаре (4,6 тыс. рублей), Москве (3,4 тыс. рублей), Нижнем Новгороде (2 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае питаются сбалансированнее, чем в Москве.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: