В Пермском крае питаются сбалансированнее, чем в Москве

Пермский край попал в число регионов, чьи жители питаются наиболее сбалансировано. Он расположился на седьмом месте из восьми, обогнав при этом Москву. Исследование питания россиян по данным за 2023 год подготовили аналитики проекта «Если быть точным».
Жители Пермского края потребляют 2,6 г соли в сутки. Этот показатель меньше, чем в среднем по России — 25 г при норме в 7 г. Что касается жирных блюд, то в рационе пермяков они составляют 37,3%, а на сладкое приходится 12,5%.
Лидерами рейтинга стали Дагестан, Чувашия, Чечня. Несмотря на то что по сравнению с другими регионами здесь меньше потребляют насыщенных жиров и животного жира, рацион при этом сбалансированный, разнообразный, а потребление мяса — в умеренных количествах. Также в число восьми лидеров по сбалансированному питанию попали Севастополь, Самарская область, Санкт-Петербург. «Москва занимает в нашем рейтинге девятое место. В столице едят много фруктов и мяса. Но питание в столице нельзя однозначно назвать здоровым — мегаполис уступил Пермскому краю из-за высокого процента жира (41%) в калорийности», — отметили составители рейтинга.
Самое несбалансированное питание оказалось у жителей Мордовии. В регионе потребляют слишком много соли (почти 7 кг в год при средних значениях в стране в 3 кг) и сахара (17% при норме в 10%). Также плохо обстоят дела в Карелии, Ивановской области, Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Тыве.
Недавно мы рассказывали о том, что в Россию начнут завозить больше турецкого булгура.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)