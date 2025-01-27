В Пермском крае питаются сбалансированнее, чем в Москве

Жители Пермского края потребляют 2,6 г соли в сутки. Этот показатель меньше, чем в среднем по России — 25 г при норме в 7 г. Что касается жирных блюд, то в рационе пермяков они составляют 37,3%, а на сладкое приходится 12,5%.

Лидерами рейтинга стали Дагестан, Чувашия, Чечня. Несмотря на то что по сравнению с другими регионами здесь меньше потребляют насыщенных жиров и животного жира, рацион при этом сбалансированный, разнообразный, а потребление мяса — в умеренных количествах. Также в число восьми лидеров по сбалансированному питанию попали Севастополь, Самарская область, Санкт-Петербург. «Москва занимает в нашем рейтинге девятое место. В столице едят много фруктов и мяса. Но питание в столице нельзя однозначно назвать здоровым — мегаполис уступил Пермскому краю из-за высокого процента жира (41%) в калорийности», — отметили составители рейтинга.

Самое несбалансированное питание оказалось у жителей Мордовии. В регионе потребляют слишком много соли (почти 7 кг в год при средних значениях в стране в 3 кг) и сахара (17% при норме в 10%). Также плохо обстоят дела в Карелии, Ивановской области, Бурятии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Тыве.

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Информационный обзор редакции.