Итальянская столовая Cultura Bistro закрывается. Гастро-проект создательницы «Цеха» Елизаветы Ельцовой работал на Соловьева с апреля этого года, он продвигал идею доступной, вкусной и полезной еды.
Последним днем работы итальянской столовой намерены сделать 31 декабря. «За этот год мы успели познакомить вас с простой итальянской кухней, — поделилась создательница Cultura Bistro в соцсетях. — Но мы не прощаемся, в январе мы планируем запустить новый проект на этом месте». Что это будет, пока держат в секрете. Недавно Елизавета Ельцова открыла третий «Цех» в «новом» центре.
В этом году в Перми закрылся еще один интересный проект, который проработал около года.
Информационный обзор редакции.
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