Nami Izakaya закрывается

Nami Izakaya на Белинского будет работать до 30 ноября. Но остальные проекты команды — кафе «Нами» на Куйбышева, Пионерская, Газеты Звезда остаются. В них обещают устраивать гастроужины в стиле pop izakayа.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылась концептуальная кофейня Mocca, она тоже проработала меньше года.

Информационный обзор редакции.