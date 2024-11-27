Nami Izakaya закрывается

Ресторан Nami Izakaya, который открылся в январе 2024 года на Белинского, закрывается. Эту новость в соцсетях сообщили создатели заведения, объяснив, что им нужно покинуть помещение, в котором находятся.
Nami Izakaya на Белинского будет работать до 30 ноября. Но остальные проекты команды — кафе «Нами» на Куйбышева, Пионерская, Газеты Звезда остаются. В них обещают устраивать гастроужины в стиле pop izakayа.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми закрылась концептуальная кофейня Mocca, она тоже проработала меньше года.
Информационный обзор редакции.
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