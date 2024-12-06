Ресторан Аркадия Новикова на Петропавловской готовится к открытию

В Перми готовится к открытию ресторан холдинга Аркадия Новикова «Магадан». Проект Novikov Group уже появился на картах, а на первом этаже ЖК «Астра» разместили соответствующую вывеску.
Напомним, «Магадан» будет работать в историческом здании на Петропавловской. Мы показывали дизайн-проект нового рыбного ресторана в Перми. Ранее в новое заведение искали шеф-повара.
Напомним, что еще одно заведение холдинга Аркадия Новикова планируют открыть в Перми — это будет «PRO.Хинкали».
Информационный обзор редакции.
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