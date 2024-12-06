Ресторан Аркадия Новикова на Петропавловской готовится к открытию

Напомним, «Магадан» будет работать в историческом здании на Петропавловской. Мы показывали дизайн-проект нового рыбного ресторана в Перми. Ранее в новое заведение искали шеф-повара.

Напомним, что еще одно заведение холдинга Аркадия Новикова планируют открыть в Перми — это будет «PRO.Хинкали».

Информационный обзор редакции.