Посикунчики хотят включить в список объектов национального достояния

Посикунчики планируют включить в список объектов национального достояния. В России в таком списке значатся, например, технология изготовления захожского кружева в Ленинградской области или обрядовый ительменский праздник Алхалалалай на Камчатке. Всего 169 объектов.
Институт гуманитарных исследований УрОРАН занимается подготовкой соответствующих документов для включения в этот список и пермских посикунчиков. И для этого специалисты собирают семейные рецепты и истории, связанные с самым популярным блюдом уральской кухни.
Напомним, в сентябре 2024 года Пермский край назвали столицей посикунчиков, а в 2023-м — появился памятник в его честь.
Информационный обзор редакции.
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