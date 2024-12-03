Посикунчики хотят включить в список объектов национального достояния

Институт гуманитарных исследований УрОРАН занимается подготовкой соответствующих документов для включения в этот список и пермских посикунчиков. И для этого специалисты собирают семейные рецепты и истории, связанные с самым популярным блюдом уральской кухни.

Напомним, в сентябре 2024 года Пермский край назвали столицей посикунчиков, а в 2023-м — появился памятник в его честь.

Информационный обзор редакции.