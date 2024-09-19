Пермскому краю присвоили звание «столица посикунчиков»

Пермский край назвали столицей посикунчиков. Такой титул присвоили региону в сервисе Tutu.ru: там изучили фишки сотни городов и проанализировали, как часто их вместе ищут в поисковиках пользователи интернета.

Выяснилось, что сочетание Пермский край и посикунчики/посекунчики искали в 2024 году более 2,7 тыс. раз. Эксперты сервиса задались вопросом в правильности написания знаменитого пермского пирожка. «Вариант ответа зависит от мировоззрения. Уральские пирожки либо были с начинкой и из крупно рубленного мяса и тогда пишутся через «Е», либо все, как мы подумали — когда кусаешь пирожок, из него брызжет горячий бульон. В любом случае получается очень вкусно!», — сделали вывод составители исследования.

Москва стала столицей железнодорожного транспорта, Санкт-Петербургу — кулинарии. Соседей из Екатеринбурга столицей промышленного туризма.

Кстати, вы знали, что в Перми есть памятник посикунчику. Он появился в 2023 году рядом с рестораном «Чӧскыт Керку».

Информационный обзор редакции.