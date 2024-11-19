Концептуальная кофейня Mocca закрылась

Концептуальная кофейня Mocca в ЖК «Доминант» на Луначарского закрылась. Заведение специализировалось на кофе на разных видах зерна от разных обжарщиков. В меню также были десерты и бриннеры.
Кофейня открылась весной 2024 года, работать перестала в начале ноября. В 2ГИСе и на «Яндекс.Картах» информация о заведении уже удалена, в соцсетях также «подчищены» публикации. Известно, что кофейню продавали на «Авито», бизнес оценивали в 7,8 млн рублей. По данным Ura.ru, собственница кофейни Moccа обменяла его на дом в Испании.
Недавно мы рассказывали о кофейне, которая откроется в Перми — она от основателя «Додо Пиццы».
Информационный обзор редакции.
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