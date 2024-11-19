Концептуальная кофейня Mocca закрылась

Кофейня открылась весной 2024 года, работать перестала в начале ноября. В 2ГИСе и на «Яндекс.Картах» информация о заведении уже удалена, в соцсетях также «подчищены» публикации. Известно, что кофейню продавали на «Авито», бизнес оценивали в 7,8 млн рублей. По данным Ura.ru, собственница кофейни Moccа обменяла его на дом в Испании.

Недавно мы рассказывали о кофейне, которая откроется в Перми — она от основателя «Додо Пиццы».

Информационный обзор редакции.