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Рядом с зоопарком появится двухэтажный ресторан быстрого питания

Рядом с новым пермским зоопарком в микрорайоне Нагорный планируют построить двухэтажный ресторан. Минимущество опубликовало приказ о подготовке проекта планировки территорией.

«Пермглавснаб»

В документе указано, что это будет ресторан быстрого питания. Его площадь — 400 м2. Он разместится на участке, ограниченном Свиязева и Леонова. На этом месте раньше был мини-рынок «Нагорный». Строительством нового здания для общепита в Перми займется «Пермглавснаб».

Ресторан расположится рядом с детским центром. Он будет тематическим, сделанным по мотивам известных русских сказок и мультфильмов.

Недавно мы рассказывали о том, что недалеко от театра оперы и балета откроется новый ресторан от создателей La Bottega и Interview.

Информационный обзор редакции.

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