Рядом с зоопарком появится двухэтажный ресторан быстрого питания

В документе указано, что это будет ресторан быстрого питания. Его площадь — 400 м2. Он разместится на участке, ограниченном Свиязева и Леонова. На этом месте раньше был мини-рынок «Нагорный». Строительством нового здания для общепита в Перми займется «Пермглавснаб».

Ресторан расположится рядом с детским центром. Он будет тематическим, сделанным по мотивам известных русских сказок и мультфильмов.

Недавно мы рассказывали о том, что недалеко от театра оперы и балета откроется новый ресторан от создателей La Bottega и Interview.

Информационный обзор редакции.