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В Кудымкаре планируют создавать шоколад с местными ягодами

В Кудымкаре собираются открыть производство колотого шоколада с добавлением местных ягод, а также орехов. Оно разместится в бывшем магазине «Башмачок», где сейчас идет ремонт помещения.

Freepik

По данным «Коммерсанта», в колотый шоколад будут добавлять клюкву, бруснику и другие местные продукты. Изделия намерены продавать в упаковках и на развес, в том числе в Перми. В будущем предприниматель, который займется колотым шоколадом, планирует изготавливать его в виде национальных коми-пермяцких фигур. А туристам собираются показывать процесс изготовления шоколада в демонстрационном цехе.

Вы знали, что Пермь получила звание сладкой столицы: город лидирует по количеству открытых кондитерских.

Информационный обзор редакции.

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