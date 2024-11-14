В Кудымкаре планируют создавать шоколад с местными ягодами

По данным «Коммерсанта», в колотый шоколад будут добавлять клюкву, бруснику и другие местные продукты. Изделия намерены продавать в упаковках и на развес, в том числе в Перми. В будущем предприниматель, который займется колотым шоколадом, планирует изготавливать его в виде национальных коми-пермяцких фигур. А туристам собираются показывать процесс изготовления шоколада в демонстрационном цехе.

Вы знали, что Пермь получила звание сладкой столицы: город лидирует по количеству открытых кондитерских.

Информационный обзор редакции.