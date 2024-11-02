Сладкая столица: Пермь лидирует по количеству открытых кондитерских

Пермь вполне может претендовать на звание самой сладкой столицы России. К такому выводу пришли аналитики «2ГИС», подсчитав, сколько новых заведений появилось в городах-миллионников за год.

По динамике открытия кондитерских Пермь лидирует. В 2024 году их количество выросло до 82 — почти на 70%. Больше всего кондитерских находятся в Свердловском и Ленинском районах (по 20 в каждом). Но «сладких» заведений с высоким рейтингом больше в Свердловском.

Также в Перми стало больше пиццерий (на 32%, до 75), кофеен (на 27%, до 220), пекарен (на 10%, до 254), ресторанов (на 9% до 120). Но количество точек с кофе и кафе, где предлагают роллы, сократилось — на 13% и 4% соответственно. Хотя последние в целом по России, напротив, открывались часто. Также с октября 2023 года во всех миллионниках вырос интерес к точкам безалкогольных напитков и кофейням.

В рейтинге городов-миллионников по общему приросту заведений общепита Пермь оказалась на восьмом месте. В октябре аналитики насчитали 2,9 тыс. мест (+4,5%). Первые три места занимают Красноярск (+9,1%), Казань (+8,2), Ростов-на-Дону (+8%).

«Прм.Собака.ru» следит за новыми (и не только!) заведениями в Перми. Летом мы выпустили гастрогид, в котором собрали их все.

Информационный обзор редакции.