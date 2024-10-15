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Рассказываем, какие заведения участвуют в Российском ресторанном фестивале в этом году

«Дом Третьяковой»

Семь пермских заведений участвуют в Российском ресторанном фестивале. Он проходит с 15 по 30 октября и охватывает более 700 ресторанов от Калининграда до Владивостока.

Пермь представляют Curtis, «Дом Третьяковой», The HOUND, ACAFFE, «Гамарджоба», Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy.

Шеф-повар каждого ресторана приготовил сет из пяти блюд, одно из которых — десерт. Например, Александр Смирнов из «Дома Третьяковой представит тувинские пельмени с гребешком и кальмаров на свекольной эмульсии, пирожное из ряженки с домашней сгущенкой и конфи из брусники. Новый шеф ресторана ACAFFE Артем Калтыгин приготовит сахалинский гребешок с кремом из цветной капусты и газированным виноградом, тарталетку с кремом из халвы с моченой брусникой и гелем из вишни, а Константин Жуков из Nolan — равиоли с рикотой и шафрановым соусом, устрицей из угольной печи с ароматным маслом.

Информационный обзор редакции.

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