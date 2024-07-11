Пермь попала в тройку городов по покупкам вина

Пермяки стали чаще покупать вино. По сравнению с прошлым годом объем продаж вырос на 9,4%. К такому выводу пришли аналитики сети «Перекресток», изучив чеки жителей в городах-миллионников.

Пермь оказалась на третьем месте по частоте покупок вина в магазинах. По данным с января по май 2024 года, здесь напиток встречается в 2,8% от всех чеков. За это время куплено 70 тыс. л. Опережают город Москва (3,1%) и Самара (2,9%). В Екатеринбурге, судя по данным исследования, вино также есть в 2,8% чеков, но его продажи за год снизились.

Большим спросом у жителей Перми пользуются белые и красные сухие вина, меньшим — розовые сладкие.

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