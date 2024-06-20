Эспрессо в Пермском крае подорожал на 20 процентов

Цены на кофе в Пермском крае выросли заметнее всего, чем в среднем по стране. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные аналитики «Контур.Маркета». Выводы были сделаны на основе 20 тыс. чеков, выданных в заведениях общепита в Пермском крае.

За год эспрессо подорожал на 20%, средняя стоимость порции кофе (180-200 мл) составляет сейчас 165 руб. Затем в списке американо: его цена выросла на 16%, и теперь равна 140 руб. Латте стало дороже на 12% за год, его стоимость в 2024 году в среднем в пределах 228 руб.

По данным аналитика «Котура», подорожание связано с неурожаем кофейного зерна разных сортов и проблемами с логистикой. Сильнее всего выросли цены на американо и капучино, где выше процент содержания чистого кофе.

Несмотря на рост стоимости кофе, спрос на него все еще есть. Однако в Перми, по сравнению с другими регионами, его стали покупать немного реже. Снизился интерес к американо, эспрессо и латте, но повысился к капучино.