В прогулочной зоне ТЮЗа появится ресторан

В прогулочной зоне ТЮЗа откроют ресторан. Но платный вход на территорию «ИльТЮЗиона» делать не будут, пояснили в дирекции театра. Ранее появилась информация о том, что пространство закроют для посетителей – попасть в него можно будет только, если есть столик и заказ в заведении.

Замдиректора по развитию театра Алексей Лукашов пояснил, что информация была некорректно подана SMM-специалистомю. Вход в прогулочное пространство с театральным атриумом и сценой с зонтом будет ограничен на время проведения там спектаклей. Но на это есть причины, связанные с технологическими процессами жизни театра, монтажом оборудования, а также подготовкой и премьерными показами уличного спектакля «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». По требованиям безопасности на публичных мероприятиях, доступ на них не может быть свободным.

«Функционирование гастрономического пространства, появляющегося на данной территории, наоборот, ставит перед собой задачу дополнительного привлечения гостей и создания еще более комфортной и уютной атмосферы. ИльТЮЗион создавался как открытое пространство и именно таким и остается, приобретая при этом дополнительные возможности. Здесь можно будет выпить чашку кофе, угоститься мороженым и другими блюдами из меню», – пояснил Алексей Лукашов.

В прогулочном пространстве ТЮЗа планируют также проводить мастер-классы и анимационные программы, вход на которые будет бесплатным. Творческие номера в «ИльТЮЗионе» периодически могут быть платными. Как пояснили в дирекции театра, это обусловлено билетной политикой театра и обязательствами по соблюдению требований безопасности.

Это не первый случай появления гастрономии на территории культурных учреждений. В конце марта в музее современного искусства открылось арт-кафе «Улитка X PERMM».

Информационный обзор редакции.