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В конце мая закрывается «Никала Пиросмани»

Никала Пиросмани/ВКонтакте

В Перми закрывается ресторан «Никала Пиросмани», который расположен на Белинского, 31. Об этом рассказали владелицы заведения в социальных сетях.

Причиной закрытия стала продажа помещения, в котором находится ресторан, под другой вид деятельности. Последний день работы «Никала Пиросмани» на Белинского – 31 мая.

Ресторан проработал в этой локации 4 года. Но в Перми первое заведение открылось в 2006 году.  Теперь у «Никалы» остались три ресторана – два на Екатерининской и одно на Монастырской.

Ранее мы рассказывали о том, что после ремонта открывается один из старейших ресторанов города – «Наири», а кафе, проработавшее в «Пирамиде» 14 лет, закрылось.

Информационный обзор редакции.

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