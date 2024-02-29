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Кафе Chicken на Ленина продолжит работать после продажи здания

«Авито»

Кафе Chicken на Ленина продолжит работать несмотря на смену собственника здания. Об этом сообщили в компании «Алендвик», которая управляет заведением.

По словам гендиректора, переход права собственности на имущество, находящееся в аренде, не является основанием для расторжения договора. Поэтому кафе продолжит работать на прежнем месте. Напомним, здание на Ленина, в котором находится кафе Chicken было выставлено на продажу. Готовый арендный бизнес оценили в 135 млн рублей.

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