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Открытия

Red BBQ открывается в новом месте на Сибирской

Red BBQ

Гастробар техасской кухни Red BBQ начнет работу в новой локации. Техническое открытие пройдет 21 февраля на Сибирской, 16. Гостей ждут к 17:00.

Пока меню будет доступно не полностью. «Активно прорабатываем новые позиции и вспоминаем, как готовятся старые», — рассказывают владельцы Red BBQ в соцсетях.

Red BBQ находился на первом этаже ЖК «Астра» на Петропавловской. На этой площадке гастробар просуществовал до сентября 2023 года. После заведение работало на доставку.

Ранее мы писали о том, что владелец продает здание Chicken вместе с готовым бизнесом на улице Ленина. 

Информационный обзор редакции.

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