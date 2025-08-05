В Перми планируют открыть кафе «Каджи»: в названии спрятан семейный шифр

В названии «Каджи» отражен маленький семейный шифр, состоящий из первых букв двух фамилий. «"Ка" — Каракуловы: папа Антон Каракулов (наш шеф-повар и гуру вкуса), мама Светлана Каракулова (управляющий директор). "Джи" (от англ. Gi) — Гиззатуллины: дочь Настя Гиззатуллина (маркетолог с фантазией) и любимый зять Руслан (наш финансовый капитан)», — поделились интересным фактом создатели кафе в социальных сетях.

Меню пока находится в разработке, планируется, что в основе кухни будут рамен, самолепная лапша и блюда с рисом. Сейчас в будущем заведении идут ремонтные работы: создатели кафе все делают самостоятельно. Открыть «Каджи» намерены к осени 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, где в Перми планируют открыть «Сыроварню» холдинга Аркадия Новикова.

Информационный обзор редакции.