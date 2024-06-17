Морское сообщение Сочи - Геленджик - Новороссийск: новая транспортная артерия для курортов Краснодарского края

С началом летнего курортного сезона морское сообщение Сочи - Геленджик - Новороссийск стало особенно актуальным.

Это направление позволяет гостям и жителям города добираться до основных курортов без пересадок и с минимальными затратами времени.

За месяц морским сообщением воспользовались более 4800 пассажиров. Регулярное морское пассажирское сообщение между Анапой, Геленджиком и Сочи также открылось накануне летнего сезона.

Пассажирское морское судно «Комета» ежедневно отправляется из Сочи и Анапы с остановкой в Геленджике. Время в пути составляет от 6 до 7 часов.

Для удобства пассажиров также усилена работа железнодорожного транспорта и общественного транспорта. В частности, продлен режим работы автобусов и увеличено количество пар электропоездов.