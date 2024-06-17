Морское сообщение Сочи - Геленджик - Новороссийск: новая транспортная артерия для курортов Краснодарского края

С началом летнего курортного сезона морское сообщение Сочи - Геленджик - Новороссийск стало особенно актуальным.
Это направление позволяет гостям и жителям города добираться до основных курортов без пересадок и с минимальными затратами времени.
За месяц морским сообщением воспользовались более 4800 пассажиров. Регулярное морское пассажирское сообщение между Анапой, Геленджиком и Сочи также открылось накануне летнего сезона.
Пассажирское морское судно «Комета» ежедневно отправляется из Сочи и Анапы с остановкой в Геленджике. Время в пути составляет от 6 до 7 часов.
Для удобства пассажиров также усилена работа железнодорожного транспорта и общественного транспорта. В частности, продлен режим работы автобусов и увеличено количество пар электропоездов.
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