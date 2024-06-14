Открытие прямого рейса авиакомпании Red Wings из Сочи в Батуми: новые возможности для путешествий

Авиакомпания Red Wings и международный аэропорт Сочи объявили об открытии нового направления - прямом рейсе в Батуми (Грузия). Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Сочи запланирован на 07:20 (среда) и 07:00 (суббота). Обратно лайнеры будут отправляться в 10:15 и 10:05 соответственно. Время в полете составляет около 55 минут.

Субботнее расписание маршрута будет скорректировано с 21 сентября: рейс WZ-567 Сочи-Батуми будет вылетать в 11:30, а обратный WZ-568 - в 14:45.

Ранее рейсы в Батуми из Сочи не выполнялись, и это новое направление для аэропорта. Помимо Батуми, авиакомпания Red Wings предлагает перелеты еще по 10 международным направлениям, включая Тбилиси, Тель-Авив, Ереван, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Анталью, Дубай, Манаму и Пхукет.

Для аэропорта Сочи это направление станет 24-м международным в летнем сезоне 2024 года.