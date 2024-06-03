Искусственный интеллект наступает! Метавселенная «Роза Хутор»

Пользователям онлайн-платформы Roblox теперь доступна локация «Роза Хутор»!

Игра вышла 3 июня, в год десятилетия Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. В невероятную метавселенную вошли самые главные места горного курорта: Роза Долина, Горная Олимпийская деревня и Роза Пик, а также «телепорт» на побережье Черного моря. Старт игры расположен в сердце курорта - на центральной площади у Ратуши. Далее игрок отправляется на реку Мзымта, а затем можно пройти через мост и попасть на новый уровень - Горную Олимпийскую деревню, где воссоздана аллея флагов, здания и отели. После можно телепортироваться на самую высокую точку карты - Роза Пик, где расположен ресторан «Высота 2320» и легендарные парящие качели.

На протяжении игры можно кататься на горных лыжах, брать согревающие напитки и еду, а на локации «Мзымта» мини-игрой выступают «прыжки по речным льдинам».

Разработкой игры занималось агентство DVOR Metamarketing Agency.

Информационный обзор Редакции

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