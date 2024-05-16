Пляжи Сочи: повышение качества и комфорта отдыхающих

В 2024 году город Сочи продолжает активно участвовать в программе добровольной сертификации пляжных территорий, что подтверждает высокий уровень организации пляжного отдыха.

Количество «Синих флагов» увеличилось до сорока одного, что свидетельствует о чистоте морской воды, высоком уровне сервиса, организации безопасности и благоустройства пляжей.

В новом сезоне Сочи благоустраивает сорок один километр береговой полосы Черного моря, включая более ста семидесяти благоустроенных пляжей и протяженные набережные. Единый дизайн пляжного оборудования и объектов сервиса обеспечивает комфорт для пользователей, включая установку экологичной мебели, спортивных зон и детских игровых комплексов.

Концепция курортного сезона 2024 года заключается в слогане #СемьейVСочи, что соответствует целям национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и направлено на развитие внутреннего туризма и организацию семейного отдыха в удобном, безопасном и интересном формате.

В летнем сезоне 2024 года впервые предусмотрена униформа для персонала пляжей в соответствии с утвержденным каталогом. Полностью обновлена Адлерская набережная, запланировано открытие зон отдыха с бассейнами на нескольких пляжах.

Обновленный муниципальный пляж «Ривьера» станет еще более комфортным местом для отдыха у моря. Благоустройство включает создание теневых аэрариев, тематических зон для отдыха, водных аттракционов и малых архитектурных форм.

Особое внимание уделяется безопасности на пляжных территориях. Пляжи получают паспорта антитеррористической защищенности, усиливается контроль общественной безопасности, устанавливаются новые камеры видеонаблюдения и мобильные пандусы для маломобильных граждан.