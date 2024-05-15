Открытие парка водопадов «Менделиха» на курорте «Роза Хутор»: новый сезон и интересные маршруты

Гости могут прогуляться по Малому и Среднему кольцу водопадов, а позже, при благоприятных погодных условиях, полностью откроются Среднее и Большое кольцо парка. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет четыре километра, время в пути - около четырех с половиной часов.

Кроме того, с 15 мая на «Роза Хутор» доступны и другие пешеходные маршруты, такие как «Озерный траверс», «Тропа Йети» и «Тропа B-One». В этом летнем сезоне будет работать двадцать девять пеших троп, а также новый маршрут «Путь к альпакам». Кемпинг «Нахазо» и радиальные маршруты вокруг него ориентировочно начнут работать с 1 июля.