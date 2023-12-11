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Путешествия

В Сочи на новогодние праздники отправятся дополнительные поезда

Фото: t.me/telerzd

Более 1300 дополнительных составов отправятся по наиболее востребованным российским направлениям в дни новогодних каникул. Об этом сообщили в РЖД. В Сочи такие поезда будут ходить из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Билеты уже постепенно поступают в продажу.

Эти поезда будут курсировать с 22 декабря по 8 января. Пиковые даты отправления - 29 декабря и 8 января.

Всего за зимние каникулы планируется перевезти более 5,3 миллиона пассажиров. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Отправиться в путешествие на праздники можно будет также на 12 туристических поездах, например: к горнолыжным курортам на «Лыжных стрелах» Москва – Апатиты, Ростов-на-Дону – Роза Хутор и Ростов-на-Дону – Черкесск.

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