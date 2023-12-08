Досрочно открыл сезон один из крупнейших горнолыжных курортов России

На две недели раньше запланированного срока на курорте «Роза Хутор» стартовал сезон катания. Этому способствовали обильные снегопады и минусовая температура в горах Сочи. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу курорта.

Подготовлены трассы, расположенные на северном склоне хребта Аибга, начиная с отметки 2320 метров и до 1600 метров над уровнем моря​​​. А кроме того, трассы «Тритон», «Каскад», «Аибга», «Вираж», «Змейка», «Бумеранг», МОС. Запущены канатные дороги.

Старт горнолыжного сезона на курорте решили отметить торжественно: для гостей подготовили диджей-сеты на высоте 2320 метров, а также экскурсии.

На курорте готовы 105 километров трасс, 32 современных подъемника, два сноупарка, а также учебные склоны.