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Отдых на море. Путешествие в Турцию

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Как спрятаться от городской суеты, отдохнуть в морском путешествии и получить массу положительных эмоций? Редакция «Сочи/Краснодар Собака.ru» рассказывает.

архив пресс-службы Astoria Grande

Морской туризм — возможность ощутить свободу и настоящий дух приключений. Шум волн, аромат соленого воздуха, солнце и настоящий релакс сопровождают морские путешествия. Такие туры стоит продумывать заранее, чтобы не столкнуться с нежелательными препятствиями. 

Если вы задумываетесь покорить море в грядущем году, стоит обратить внимание на новые круизы.

11-палубный лайнер Astoria Grande, курсирующий по Черному и Средиземному морю анонсировал новый осенний круиз в Турцию в 2024 году. Это будет обновленный тур с заходом в Измир, Бодрум, Анталью и Мармарис. 

Остановки выбраны неслучайно. Индивидуальность городов наполняет путешествие кардинально разными впечатлениями и эмоциями. Заходы будут сопровождаться экскурсиями на русском языке и другими развлечениями. 

Информационный обзор Редакции

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