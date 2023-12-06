Отдых на море. Путешествие в Турцию

Морской туризм — возможность ощутить свободу и настоящий дух приключений. Шум волн, аромат соленого воздуха, солнце и настоящий релакс сопровождают морские путешествия. Такие туры стоит продумывать заранее, чтобы не столкнуться с нежелательными препятствиями.

Если вы задумываетесь покорить море в грядущем году, стоит обратить внимание на новые круизы.

11-палубный лайнер Astoria Grande, курсирующий по Черному и Средиземному морю анонсировал новый осенний круиз в Турцию в 2024 году. Это будет обновленный тур с заходом в Измир, Бодрум, Анталью и Мармарис.

Остановки выбраны неслучайно. Индивидуальность городов наполняет путешествие кардинально разными впечатлениями и эмоциями. Заходы будут сопровождаться экскурсиями на русском языке и другими развлечениями.

Информационный обзор Редакции

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