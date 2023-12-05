Раскрыта тайна создания египетских пирамид

Каким образом древние египтяне построили свои знаменитые пирамиды – над этим ученые всего мира ломают голову уже много лет. Наконец, они приблизились к разгадке. Выяснилось, что сооружения, которые сейчас, как известно, находятся в пустыне, раньше стояли на реке – древнем рукаве Нила. Именно его и использовали для создания масштабных построек, по водному пути перевозили тяжёлые материалы. Обо всём этом пишет научное издание IFLScience.

Разгадать тайну египетских пирамид помог технический прогресс: долину Нила изучили из космоса, для этого использовали радиолокационный спутник, волны которого проникли под землю и смогли зафиксировать высохшее русло реки, его длина около ста километров. Учёные уже подсчитали: исчезнувший водный путь проходит через 38 пирамид.