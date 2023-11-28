Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы для россиян

Отдохнуть на Шри-Ланке стало дешевле. Власти страны заявили об отмене платных виз с Россией. Пилотную программу запустили, чтобы помочь восстановить туристическую отрасль. Новый режим будет действовать до 31 марта 2024 года. Туристы могут приезжать на срок до 30 дней.

До этого российские путешественники при въезде в страну должны были оформить визу за 60 долларов. Теперь достаточно просто подавать заявку на электронное разрешение, которое оформляется бесплатно. Можно также получить визу в паспорт в аэропорту по прилёту, за это также ничего не придётся платить.

С января по октябрь 2023 года на Шри-Ланке побывали более 140 тыс. россиян, что почти 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.