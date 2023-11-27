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Отель на «Роза Хутор» откроет зимний сезон под новым брендом

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С 1 декабря гостиница Mercure переходит под управление компании «Васта Отель Менеджмент» и продолжит работать под названием «Эрбелия от Васта, Роза Хутор»

архив пресс-службы «Роза Хутор»

В связи с решением Международной компания Accor не продлевать договор управления отелем на «Роза Хутор», он перешёл в ведение российского оператора «Васта Отель Менеджмент» и продолжит свою дальнейшую работу на курорте под брендом Эрбелия от Васта (ErbeliabyVasta).

В ближайшее время будет проведен полный ребрендинг, реновация лобби и интерьеров ресторана отеля с внедрением элементов дизайна нового бренда.

Исполнительный директор «Васта Отель Менеджмент», Ольга Авдеева, сообщает, что смена названия никаким образом не повлияет на гостей и партнеров отеля.

Информационный обзор Редакции.

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