В новогодние праздники авиарейсов в Сочи станет больше

В предпраздничные дни и новогодние каникулы «Аэрофлот» запустит дополнительные рейсы из Москвы в 20 российских городов. Речь идёт об основных туристических направлениях. Сочи – одно из самых востребованных. Поэтому туда авиакомпания решила пустить 19-ть дополнительных рейсов.

Полёты будут выполнятся с 25 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Вылеты запланированы из аэропорта Шереметьево.

Кроме того, дополнительные рейсы введут по направлениям: Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ставрополь, Казань и другие города.



