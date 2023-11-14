В горах Сочи зафиксирован двукратный рост потока иностранных туристов

Горный Сочи всё больше привлекает иностранных путешественников. В летний сезон, который длится с конца апреля до начала ноября, на одном только курорте «Роза Хутор» в Сочи побывали 2,8 тыс. туристов из-за рубежа, это вдвое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

За полгода в горах Сочи отдохнули туристы из 62 государств: 45% - из стран СНГ, 43% — из ОАЭ и других государств Персидского залива, 7% - из Европы и 3% - из Китая. Всего за полгода курорт посетили около миллиона гостей, что почти на четверть превышает показатель прошлого летнего сезона.

Популярностью у туристов пользовались трекинговые маршруты, велопрогулки и горные аттракционы.

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