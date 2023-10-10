Что сейчас происходит с путёвками в Израиль – рассказали туроператоры

В связи с обострившейся обстановкой в Израиле – туристы, которые планировали провести там отпуск – экстренно корректируют свои планы.

Туроператоры в целях безопасности были вынуждены прекратить продажу путёвок. Тем, кто уже приобрел туры – предлагают сдвинуть даты на более поздние, просто подождать или вовсе аннулировать бронь – и этот вариант встречается чаще остальных. При этом, как отметили в Ассоциации туроператоров, общее количество россиян, которые планировали отдохнуть на побережье Мертвого моря - совсем небольшое – всего около 150 человек.

Что касается авиаперелётов - как сообщили в Росавиации, до 16 октября введены ограничения на ночные вылеты в Израиль из аэропортов России.